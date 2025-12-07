Guerra Russia-Ucraina nuovi attacchi di Mosca | missili ipersonici Kiev al buio fino a 16 ore al giorno

Thesocialpost.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guerra Russia-Ucraina, a sole 24 ore dal massiccio attacco che ha investito diverse città ucraine, Mosca ha lanciato una nuova e violenta offensiva nella notte. Nel mirino questa volta Kremenchuk, città strategica nella regione di Poltava, dove – secondo le autorità locali – sono stati utilizzati missili ipersonici Kinzhal insieme a decine di droni. Il sindaco Vitaliy Maletsky ha riferito che l’ondata di attacchi ha provocato interruzioni diffuse di elettricità, acqua e riscaldamento, con le squadre tecniche al lavoro da ore per tentare di ripristinare le forniture nei quartieri più colpiti. L’offensiva arriva mentre la capitale ucraina e gran parte del Paese stanno ancora fronteggiando le conseguenze dei raid della notte precedente, i più pesanti delle ultime settimane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

guerra russia ucraina nuovi attacchi di mosca missili ipersonici kiev al buio fino a 16 ore al giorno

© Thesocialpost.it - Guerra Russia-Ucraina, nuovi attacchi di Mosca: missili ipersonici, Kiev al buio fino a 16 ore al giorno

Argomenti simili trattati di recente

guerra russia ucraina nuoviGuerra Ucraina, Mosca: «La Russia non più definita minaccia dagli Usa, è positivo» - Mosca afferma che stanotte le difese aeree hanno intercettato e distrutto 77 droni ucraini sulle regioni russe. Si legge su ilmattino.it

guerra russia ucraina nuoviGuerra Ucraina. Zelensky parla con Witkoff, lunedì sarà a Londra. Maxi attacco russo su Kiev, lanciati oltre 650 droni - Guerra Ucraina, oggi nuovi colloqui a Miami con la delegazione di Kiev. leggo.it scrive

guerra russia ucraina nuoviGuerra in Ucraina e aiuti a Kiev, ecco quanto ha speso l’Italia e cosa chiede l’Ue. I dati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Ucraina e aiuti a Kiev, ecco quanto ha speso l’Italia e cosa chiede l’Ue. Come scrive tg24.sky.it

guerra russia ucraina nuoviGuerra Ucraina, Trump: “Russia vuole fermare la guerra”, Putin: “Pronti a contromisure in caso di confisca asset” - Nelle prossime ore in Florida vertice decisivo tra funzionari USA e ucraini per discutere del piano per porre ... Secondo fanpage.it

guerra russia ucraina nuoviGuerra, è ancora incubo droni: incursioni russe su Romania e Moldavia con nuovi attacchi in Ucraina - Romania e Moldavia hanno segnalato incursioni di droni nel loro spazio aereo a seguito di una nuova ondata di attacchi russi nella vicina Ucraina. Secondo iltempo.it

guerra russia ucraina nuoviGuerra Russia-Ucraina, le news di oggi - Ucraina in 19 punti dopo i colloqui di ieri tra le due delegazioni a Ginevra. Secondo lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Guerra Russia Ucraina Nuovi