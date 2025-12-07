Guerra Russia-Ucraina nuovi attacchi di Mosca | missili ipersonici Kiev al buio fino a 16 ore al giorno

Guerra Russia-Ucraina, a sole 24 ore dal massiccio attacco che ha investito diverse città ucraine, Mosca ha lanciato una nuova e violenta offensiva nella notte. Nel mirino questa volta Kremenchuk, città strategica nella regione di Poltava, dove – secondo le autorità locali – sono stati utilizzati missili ipersonici Kinzhal insieme a decine di droni. Il sindaco Vitaliy Maletsky ha riferito che l’ondata di attacchi ha provocato interruzioni diffuse di elettricità, acqua e riscaldamento, con le squadre tecniche al lavoro da ore per tentare di ripristinare le forniture nei quartieri più colpiti. L’offensiva arriva mentre la capitale ucraina e gran parte del Paese stanno ancora fronteggiando le conseguenze dei raid della notte precedente, i più pesanti delle ultime settimane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra Russia-Ucraina, nuovi attacchi di Mosca: missili ipersonici, Kiev al buio fino a 16 ore al giorno

