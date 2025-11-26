Guasto all' impianto di riscaldamento | chiusa d' urgenza la scuola

Resterà chiusa per tutta la giornata di mercoledì 26 novembre la scuola primaria di Via Cesare Battisti ad Agrate Brianza, nel comprensivo "EnzoBontempi". La decisione è stata presa a seguito di un guasto che ha interessato l'impianto di riscaldamento del plesso scolastico e sul quale già nella. 🔗 Leggi su Monzatoday.it