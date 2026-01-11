Guasto all' impianto di riscaldamento | lunedì 12 gennaio resta chiuso l' istituto Algeri Marino a Casoli

Lunedì 12 gennaio 2026, le attività didattiche presso l'istituto superiore “Algeri Marino” di Casoli saranno sospese a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento. La scuola resterà chiusa per permettere gli interventi di riparazione e garantire un ambiente sicuro e confortevole per studenti e personale. Si consiglia di consultare eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale dell’istituto.

A causa di un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento nella giornata di domani, lunedì 12 gennaio 2026, sono sospese le attività didattiche nella sede centrale dell’istituto di istruzione superiore “Algeri Marino” di Casoli.La dirigente scolastica ha comunicato al Comune un guasto. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

