Groenlandia | Von der Leyen ' fondi Ue per 530 milioni'

La Commissione europea ha annunciato un finanziamento di 530 milioni di euro destinato alla Groenlandia, sottolineando il rispetto per l’autonomia dell’isola. Von der Leyen ha evidenziato che le decisioni relative alla Groenlandia sono di competenza esclusiva di Danimarca e Groenlandia stessa. Questa misura mira a sostenere lo sviluppo locale, nel rispetto delle rispettive autonomie politiche e delle esigenze della popolazione groenlandese.

Bruxelles, 12 gen. (Adnkronos) - "La Groenlandia appartiene al suo popolo. Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia. Nulla su di loro senza di loro". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, parlando con un gruppo di media europei tra cui il Corriere della Sera. "La sicurezza dell'Artico è di enorme importanza per noi - ha spiegato -Ed è, in modo cruciale, un tema per la Nato". L'Ue ha "un ottimo rapporto con la Groenlandia. Questo è importante. Stiamo investendo e accelerando il nostro lavoro lì.

