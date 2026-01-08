Von der Leyen a Cipro | La legge è meglio della forza vale per l' Ue e la Groenlandia – Il video

Il commento di von der Leyen a Cipro sottolinea l’importanza del dialogo e delle soluzioni pacifiche per risolvere le questioni di divisione. La sua visita evidenzia l’impegno dell’Unione Europea nel favorire la stabilità e la riconciliazione, evidenziando che la legge e il dialogo sono strumenti fondamentali per la risoluzione dei conflitti, anche in contesti complessi come quello cipriota.

(Agenzia Vista) Cipro, 08 gennaio 2026 "Ci incontriamo in un paese in cui la promessa della riunificazione attende di essere mantenuta. Pochi luoghi nell'Unione Europea comprendono così chiaramente cosa significhi convivere con le conseguenze della divisione e, allo stesso tempo, rifiutarsi di lasciare che la divisione determini il futuro. Ecco perché è così appropriato che Cipro assuma la presidenza dell'Ue in questo momento. La stessa Unione Europea è nata da un conflitto. La nostra Unione non è perfetta, ma è una promessa: quella che la cooperazione è più forte dello scontro, che la legge è più forte della forza. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Groenlandia, Von der Leyen ammonisce Trump: “La legge è più forte della forza”

Leggi anche: Consiglio Ue, von der Leyen: Prevista un'impennata della spesa per la difesa – Il video

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Zelensky arrivato a Cipro, incontrerà Costa e von der Leyen; Von der Leyen: La legge è più forte della forza. Un principio che vale anche per la Groenlandia; Cipro, una piccola isola divisa al centro delle grandi sfide dell’Unione; Zelensky è arrivato a Cipro, incontrerà Costa e von der Leyen.

Von der Leyen a Cipro: La legge è meglio della forza, vale per l'Ue e la Groenlandia - Pochi luoghi nell'Unione Europea comprendono così chiaramente cosa significhi convivere con le consegue ... ilgiornale.it