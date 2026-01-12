Anche von der Leyen vuole comprare la Groenlandia | 500 milioni per Nuuk

Ursula von der Leyen ha annunciato un aumento dei finanziamenti europei destinati alla Groenlandia, con circa 530 milioni di euro previsti nel bilancio 2028-2034. In un’intervista al Corriere della Sera, la presidente della Commissione ha spiegato come questa cifra rappresenti un sostegno importante per la regione, senza tuttavia riferirsi a un vero e proprio acquisto. La questione evidenzia l’interesse strategico dell’Unione per il territorio groenlandese.

Anche Ursula von der Leyen vuole “comprare” la Groenlandia. In un’intervista al Corriere della Sera la presidente della Commissione Europea dice che «nella nostra proposta di bilancio (per il 2028-2034, ndr ) abbiamo raddoppiato i finanziamenti, portandoli a circa 530 milioni di euro. Il che dimostra il nostro impegno per il partenariato e l’importanza della sicurezza artica». Ma Donald Trump ha messo sul piatto fino a 6 miliardi di dollari per Nuuk. Intanto la Nato annuncia una missione nel Mar Glaciale Artico per soddisfare la Casa Bianca. Riuscirà? Ursula e la Groenlandia. «La Groenlandia appartiene al suo popolo. 🔗 Leggi su Open.online

