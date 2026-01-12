Groenlandia Trump | In un modo o nell’altro la avremo Il suo piano per impedire che Russia o Cina se ne impossessino

Da lapresse.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Groenlandia rimane un tema di interesse geopolitico, con Donald Trump che ha manifestato la determinazione di acquisirla, indipendentemente dalle modalità. La questione, che coinvolge anche Russia e Cina, ha suscitato discussioni tra Stati Uniti e Unione europea, evidenziando l’importanza strategica di questa vasta regione artica. La situazione riflette le tensioni e le dinamiche di potere in un'area di crescente rilevanza internazionale.

La Groenlandia al centro dei desideri di Donald Trump. Il dossier, che divide Stati Uniti e Unione europea, continua a tenere banco con il presidente degli Stati Uniti deciso a ottenerla “in un modo o nell’altro”. Washington, infatti, ha già messo in chiaro di essere disposta a utilizzare anche la forza militare pur di mettere le mani sull’isola artica appartenente alla Danimarca. Bruxelles dal canto suo non molla la presa e ribadisce la sovranità e l’autonomia della Groenlandia e del suo popolo. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato di aver “raddoppiato i finanziamenti, portandoli a circa 530 milioni “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

groenlandia trump in un modo o nell8217altro la avremo il suo piano per impedire che russia o cina se ne impossessino

© Lapresse.it - Groenlandia, Trump: “In un modo o nell’altro la avremo”. Il suo piano per impedire che Russia o Cina se ne impossessino

Leggi anche: Trump: "In un modo o nell'altro avremo la Groenlandia"

Leggi anche: Groenlandia, Trump: “se non c’è accordo in modo semplice, lo faremo nel modo più difficile”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

groenlandia trump modo nell8217altroGroenlandia, Trump: “In un modo o nell’altro la avremo”. Il suo piano per impedire che Russia o Cina se ne impossessino - Il dossier, che divide Stati Uniti e Unione europea, continua a tenere banco con il presidente degli ... lapresse.it

groenlandia trump modo nell8217altroTrump: "In un modo o nell'altro avremo la Groenlandia" - Lo ha ribadito il presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One mentre ... msn.com

groenlandia trump modo nell8217altroGroenlandia, Nato: «Minaccia nell’Artico cresce». Le contromisure che l’Europa studia per fermare Trump - Bruxelles e Copenaghen studiano strategie per contrastare le pressioni statunitensi sull’isola artica, tra investimenti europei, mediazione Nato e possibili ritorsioni commerciali. ilsole24ore.com

In Groenlandia le reazioni ai commenti di Trump: Inaccettabile nel mondo civilizzato

Video In Groenlandia le reazioni ai commenti di Trump: Inaccettabile nel mondo civilizzato

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.