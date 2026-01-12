Groenlandia Trump | In un modo o nell’altro la avremo Il suo piano per impedire che Russia o Cina se ne impossessino

La Groenlandia rimane un tema di interesse geopolitico, con Donald Trump che ha manifestato la determinazione di acquisirla, indipendentemente dalle modalità. La questione, che coinvolge anche Russia e Cina, ha suscitato discussioni tra Stati Uniti e Unione europea, evidenziando l’importanza strategica di questa vasta regione artica. La situazione riflette le tensioni e le dinamiche di potere in un'area di crescente rilevanza internazionale.

La Groenlandia al centro dei desideri di Donald Trump. Il dossier, che divide Stati Uniti e Unione europea, continua a tenere banco con il presidente degli Stati Uniti deciso a ottenerla "in un modo o nell'altro". Washington, infatti, ha già messo in chiaro di essere disposta a utilizzare anche la forza militare pur di mettere le mani sull'isola artica appartenente alla Danimarca. Bruxelles dal canto suo non molla la presa e ribadisce la sovranità e l'autonomia della Groenlandia e del suo popolo. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato di aver "raddoppiato i finanziamenti, portandoli a circa 530 milioni ".

