Il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che, in qualche modo, gli Stati Uniti otterranno la Groenlandia. La dichiarazione è stata pronunciata durante un viaggio a bordo dell’Air Force One, mentre tornava a Washington, e ha suscitato attenzione per la sua natura decisa e diretta. La questione della Groenlandia rimane quindi al centro del dibattito internazionale e delle future strategie diplomatiche.

“In un modo o nell’altro, avremo la Groenlandia “. Lo ha ribadito il presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One mentre tornava a Washington. Trump ha dichiarato che vorrebbe concludere un accordo per acquisire la Groenlandia, regione semiautonoma della Danimarca, membro della Nato e dunque alleato, per impedire che la Russia o la Cina se ne impossessino. A suo parere concludere un accordo per la Groenlandia sarebbe “più facile”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump: "In un modo o nell'altro avremo la Groenlandia"

