Groenlandia l’Ue corre in soccorso | Raddoppiati i finanziamenti per l’Artico con 530 milioni

L’Unione Europea ha annunciato il raddoppio dei finanziamenti per l’Artico, portandoli a 530 milioni di euro, in risposta alle crescenti tensioni nella regione. Con Russia e Cina che intensificano la loro presenza strategica, la sicurezza dell’area diventa una priorità. Questa decisione mira a rafforzare la presenza europea e a tutelare gli interessi e la stabilità dell’Artico in un contesto di crescente competizione internazionale.

Il tema della sicurezza dell'Artico è diventato uno dei dossier cruciali di questo 2026. Ormai da anni, Russia e Cina silenziosamente cercano di aumentare la loro presenza all'interno dell'area artica, con l'obiettivo di renderla una territorio strategicamente vantaggioso. L'Europa, anche a seguito delle minacce di Trump nei confronti della sovranità territoriale della Groenlandia, ha iniziato

