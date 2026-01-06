Groenlandia Meloni e leader Ue | Appartiene a suo popolo sicurezza Artico con Nato e Usa

In una dichiarazione congiunta, i leader europei, tra cui Meloni, Macron, Merz, Tusk, Sánchez, Starmer e Frederiksen, hanno ribadito che la Groenlandia appartiene al suo popolo. I leader hanno sottolineato l'importanza di garantire la sicurezza dell’Artico, coinvolgendo NATO e Stati Uniti. Questa posizione evidenzia l’unità europea e il ruolo strategico della regione nel contesto geopolitico attuale.

