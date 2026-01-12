Graziani consiglia Conte | Deve imparare a rivedere le immagini prima di protestare Sul rigore dato all’Inter…

Graziani commenta le recenti dichiarazioni di Antonio Conte, sottolineando l’importanza di rivedere le immagini prima di esprimere proteste. In particolare, l’ex calciatore e commentatore si sofferma sull’espulsione dell’allenatore dell’Inter durante la partita contro Napoli e sulle decisioni arbitrali relative al rigore assegnato ai nerazzurri. Una riflessione su atteggiamenti e comportamenti in campo, nel rispetto delle regole e del fair play.

Graziani ai microfoni de ‘La Domenica Sportiva’ ha parlato del comportamento di Conte e dell’espulsione avuta in Inter Napoli. Le sue dichiarazioni. Il dibattito post-partita di Inter-Napoli continua a infiammare l’opinione pubblica, con particolare attenzione alla reazione esplosiva di Antonio Conte riguardo agli episodi arbitrali che hanno caratterizzato il big match di San Siro. Tra le voci più autorevoli che si sono espresse sulla vicenda c’è quella di Graziani, che non ha usato giri di parole per analizzare il comportamento del tecnico azzurro. Secondo l’ex attaccante, la rabbia manifestata dall’allenatore salentino sarebbe sproporzionata rispetto alla realtà dei fatti avvenuti in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

