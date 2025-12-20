Moviola Bologna Inter Libero sul rigore non dato a Bonny

Inter News 24 Moviola Bologna Inter, Libero si esprime sul calcio di rigore prima dato e poi revocato al centravanti francese Bonny. Vediamo qual è l’opinione. La semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter, disputata nella surreale cornice dell’Al-Awwal Park, ha offerto uno spettacolo tecnico superiore rispetto al discutibile contorno ambientale. Secondo l’analisi del quotidiano Libero, la sfida è stata caratterizzata da una forte discontinuità, con i nerazzurri partiti a spron battuto grazie alla pressione asfissiante ordinata da Cristian Chivu, l’ex carismatico difensore ora alla guida tecnica dei milanesi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Bologna Inter, Libero sul rigore non dato a Bonny Leggi anche: Moviola Bologna Inter, Cesari convinto: «Mani di Bisseck da rigore, sul contatto tra Heggem e Bonny ho questo pensiero» Leggi anche: Moviola Bologna Inter, era rigore su Bonny? Il parere di Cesari Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Bologna-Inter, moviola: dubbi sul rigore revocato a Bonny, netto quello di Bisseck; Bologna-Inter 4-3 d.c.r., Supercoppa in diretta: i rossoblù vincono ai rigori e raggiungono il Napoli in finale; La moviola dell'Inter; Moviola Genoa-Inter: Doveri in affanno con i cartellini, rischio su Sucic. Bologna-Inter, la moviola del Corriere dello Sport: "Disastro Chiffi, lo salva il Var" - Momento non facile per la classe arbitrale, in Supercoppa Italiana così come in Serie A. tuttomercatoweb.com

Bologna-Inter, moviola: perché il Var è stato lunghissimo sul mani di Bisseck, l’errore di Chiffi, la beffa per Zielinski - Inter analizzata al microscopio dal talent di Mediaset Graziano Cesari, il fischietto patavino non ha ammonito alcun giocat ... sport.virgilio.it

Moviola Bologna Inter, Chiffi non è stato assolutamente perfetto: l’analisi di Cesari è molto chiara su quanto successo nel match - Moviola Bologna Inter, Cesari ha analizzato la prestazione di Chiffi non promuovendo il direttore di gara. calcionews24.com

La #moviola e le pagelle degli #arbitri di #BolognaInter. Il #VAR salva Chiffi x.com

La moviola di Cesari su Bologna Inter Correte le decisioni su Bonny e su Bisseck - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.