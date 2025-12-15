Graziani consiglia l’Inter | Quando gioca così è la più forte del campionato ma i nerazzurri dovrebbero pensare a compare a gennaio…

Ciccio Graziani ha commentato il momento dell’Inter dopo la recente vittoria contro il Genoa. L’ex attaccante ha sottolineato la forza della squadra, ma ha anche suggerito ai nerazzurri di valutare acquisti a gennaio per rinforzare ulteriormente il roster. Ecco le sue parole e il suo punto di vista sul futuro della squadra.

L'ex attaccante, Ciccio Graziani, ha commentato così il momento dell'Inter dopo la vittoria col Genoa, dando un consiglio sul mercato. Dagli studi de La Domenica Sportiva, Ciccio Graziani ha analizzato con lucidità il momento d'oro della Beneamata dopo il successo di Marass i. L'ex attaccante della Nazionale ha promosso a pieni voti la prestazione offerta contro il Genoa, sottolineando come l'intensità messa in campo dalla squadra di Cristian Chivu fosse degna di un top club europeo. Secondo l'opinionista, i nerazzurri sono devastanti quando mantengono l'umiltà e lo spirito di sacrificio: l'esempio lampante è il pressing asfissiante portato nel primo tempo, con il capitano Lautaro Martinez primo difensore aggiunto.