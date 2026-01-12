Grassi a Dazn | Juve tra le più forti del campionato Ma noi le romperemo le scatole

Franco Grassi, dirigente del club, ha dichiarato a Dazn che la Juventus è tra le squadre più competitive del campionato. Tuttavia, ha sottolineato l’intenzione del suo team di mettere in difficoltà i bianconeri, mantenendo un atteggiamento di determinazione e attenzione. La sfida tra le due squadre si preannuncia equilibrata, con entrambe pronte a confrontarsi sul campo nel rispetto delle rispettive ambizioni.

Alberto Grassi, centrocampista della Cremonese, ha parlato a Dazn prima di Juve Cremonese. Di seguito le sue dichiarazioni: « Come scenderemo in campo stasera? Con lo spirito che vuole il tecnico Davide Nicola per provare a rompere le scatole alla Juve che è una delle squadre più forti del campionato. Siamo un gruppo umile, i risultati stanno mancando ma il gruppo c'è e bisogna continuare a lavorare su questa strada migliorando questo aspetto ».

