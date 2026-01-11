Juventus Nicola Romperemo le scatole alla Juve

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha presentato la partita contro la Juventus sottolineando l’importanza di affrontare la gara con concentrazione e determinazione. Prima del match, ha condiviso le proprie considerazioni sulla sfida e sugli obiettivi della squadra, evidenziando l’impegno dei suoi giocatori e la volontà di ottenere un risultato positivo contro un avversario di grande livello.

Nicola prima di Juventus – Cremonese Le parole dell’allenatore della Cremonese Davide Nicola nella conferenza stampa prima di Juventus – Cremonese. Le sue parole riportate da Tuttosport. “Qualche cambio lo facciamo in ogni gara, perchè è difficile che teniamo sempre la stessa formazione. Dall’altra parte non siamo nemmeno così abbondanti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Nicola “Romperemo le scatole alla Juve” Leggi anche: Caos Juve, Spalletti si è già rotto le scatole: si cambia ancora Leggi anche: La Cisl dona le Scatole di Natale "sospese" alla cooperativa Dolce Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. a rompere le scatole alla Juve" - Il girone di ritorno della Cremonese inizia con una sfida difficilissima, sul campo di una big del calcio italiano come la Juventus. cremonaoggi.it

Nicola Berti gioca Inter-Juventus: “Allegri è geniale e fa bene a provocare, ma vinciamo noi” - Il suo preferito è Nicolò Barella: “Un po’ meno carino, ma non tutti possono avere il mio fascino”. fanpage.it

Juventus-Cagliari, Nicola: «Complimenti alla squadra, e il rigore contro non mi convince» - «Dal punto di vista della partita siamo riusciti a prendere punti con tre spartiti diversi: oggi è stata una situazione dove, con la Juventus che ha una cifra tecnica importante, all’inizio volevamo ... unionesarda.it

La Juventus pensa già al dopo Perin L’attuale numero uno bianconero è sempre più vicino al ritorno a Genova. Come riportato da Tuttosport, sono due i profili individuati come nuovo vice Di Gregorio: Christos Mandas e Nicola Leali #Juventus #Perin #M x.com

Mark Iuliano e Nicola Amoruso hanno partecipato al podcast Verseus Tra le domande, è stato chiesto quale giocatore della Juventus attuale avrebbe giocato in quella storica squadra con Zidane, Del Piero e tanti altri campioni "Neanche Yildiz", sentenzi - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.