Nani a DAZN | Juve tra le più forti in Europa Ora è ferita e in difficoltà per noi non sarà semplice stasera
. Le dichiarazioni del ds dei friulani. Gianluca Nani è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio della sfida tra Juventus e Udinese. Di seguito le dichiarazioni del direttore sportivo dei friulani prima della partita contro i bianconeri. CLASSIFICA – « I bilanci si fanno alla fine e non possiamo considerare la Juventus al nostro livello: è una delle squadre più forti in Europa e in Italia deve puntare alle prime posizioni. Ora è ferita ed è in un momento di difficoltà, quindi per noi non sarà semplice » CAMMINO – « Noi siamo contenti del nostro percorso, siamo in linea con i programmi: l’obiettivo è fare 40 punti il prima possibile e raggiungere la salvezza » QUI: IL CALENDARIO DI SERIE A CON TUTTE LE PARTITE E DOVE VEDERLE . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
