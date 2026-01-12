Gran Bretagna apre indagine su X per deepfake sessuali

L'Autorità britannica per le comunicazioni (Ofcom) ha avviato un’indagine su X, piattaforma di Elon Musk, riguardo alla funzione di creazione di immagini del chatbot Grok. L’indagine si concentra sull’uso di questa tecnologia per produrre deepfake a contenuto sessuale, sollevando questioni di sicurezza e responsabilità nell’ambito delle piattaforme digitali e dell’intelligenza artificiale.

(Adnkronos) – L'Autorità britannica per le comunicazioni del Regno Unito (Ofcom) ha avviato oggi un'indagine formale su X di Elon Musk in merito alla funzione di creazione di immagini del suo chatbot di intelligenza artificiale, Grok, che è stata utilizzata per produrre deepfake sessualizzati. "Ci sono state segnalazioni profondamente preoccupanti sull'uso del chatbot di intelligenza

