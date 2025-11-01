Accoltellano diversi passeggeri su un treno | due arrestati in Gran Bretagna

Alcune persone sono state ferite da coltellate su un treno in Inghilterra. Lo riferisce su X la British Transport Police, l’Autorità della Polizia dei trasporti britannica. "Stiamo attualmente intervenendo per un incidente su un treno diretto a Huntingdon, dove diverse persone sono state accoltellate. Gli agenti presenti insieme ai poliziotti del Cambrideshire hanno arrestato due persone". 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Accoltellano diversi passeggeri su un treno: due arrestati in Gran Bretagna

