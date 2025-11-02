Assalto su un treno in Gran Bretagna
Ieri sera, c'è stato un assalto su un treno diretto a Londra. Secondo i racconti, due persone - una delle quali armata di macete - avrebbero iniziato a percorrere i vagoni accoltellando chiunque si trovasse lungo la loro strada. Diversi testimoni hanno parlato di un "bagno di sangue", descrivendo quei minuti come "un film dell'orrore". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Una serata di terrore ha sconvolto i pendolari nel Regno Unito, dove almeno dieci passeggeri sono stati feriti in un brutale assalto con arma da taglio a bordo di un treno diretto a Huntingdon, nei pressi di Cambridge. Nove di loro versano in gravissime condizi - facebook.com Vai su Facebook
Inghilterra, assalto (forse terroristico) a un treno: accoltellati dieci passeggeri. Due arrestati - X Vai su X
Gran Bretagna: assalto sul treno con coltello. Dieci feriti di cui nove in pericolo di vita - Dieci persone sono ricoverate in ospedale, nove delle quali sono ritenute in pericolo di vita, dopo l' accoltellamento su un treno nel Cambridgeshire. Si legge su tg.la7.it
Grave attacco a coltellate su un treno inglese: dieci feriti, scatta l’allarme terrorismo - Dietro l’assalto al treno nel Cambridgeshire, la stessa logica degli attacchi jihadisti “a basso costo”: armi semplici, panico di massa, obiettivi civili. panorama.it scrive
Assalto a treno in Gran Bretagna, la polizia evoca "attacco terroristico" ma poi parla di "incidente grave" - Dieci persone accoltellate sul convoglio in partenza da Peterborough: i testimoni raccontano scene orribili. Segnala lasicilia.it