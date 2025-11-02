Assalto su un treno in Gran Bretagna

Ieri sera, c'è stato un assalto su un treno diretto a Londra. Secondo i racconti, due persone - una delle quali armata di macete - avrebbero iniziato a percorrere i vagoni accoltellando chiunque si trovasse lungo la loro strada. Diversi testimoni hanno parlato di un "bagno di sangue", descrivendo quei minuti come "un film dell'orrore". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

