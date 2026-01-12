Governo approva norme Sanità caregiver

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge delega volto a riorganizzare e rafforzare il sistema sanitario nazionale. La normativa mira a migliorare l’assistenza territoriale e ospedaliera, rivedendo il modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale. Queste modifiche intendono rendere più efficace e sostenibile il sistema sanitario, garantendo un’assistenza più adeguata alle esigenze dei cittadini.

19.50 E' stato approvato, in Consiglio dei Ministri, il Disegno di legge delega per riorganizzare e potenziare l'assistenza territoriale e ospedaliera e rivedere il modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale. Lo annuncia il ministro della Salute,Schillaci. Il CdM ha approvato anche il Disegno di legge "in materia di riconoscimento e tutela del caregiver familiare", presentato dalla ministra per le Disabilità, Locatelli. Stanziati 257 milioni di euro di "risorse certe". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

