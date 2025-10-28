Sicurezza sul lavoro | governo approva nuovo decreto Ecco le norme introdotte

ROMA – Infortuni sul lavoro: arriva il decreto legge che introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. Lo ha approvato il Consiglio dei ministri oggi, 28 ottobre 2025. L’intervento mira a un rafforzamento della cultura della sicurezza, all’incremento della prevenzione e . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sicurezza sul lavoro: governo approva nuovo decreto. Ecco le norme introdotte

