Golden Globe il migliore è Chalamet
8.21 Pieno di premi al Golden Globe per Una battaglia dopo l'altra:miglior musical commedia, regia (Paul Thomas Anderson), migliore sceneggiatura,migliore attrice non protagonista (Teyana Taylor). Miglior film drammatico Hamnet di Chloé Zhao, con Jessie Buckley migliore protagonista nella categoria drammatica Migliore attore drammatico è Timothée Chalamet, finalmente premiato dopo 4 nomination di fila: "La vittoria più dolce", ha detto ricevendo il Globe. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Golden Globes 2026: Una battaglia dopo l'altra e Hamnet i migliori film, premiato anche Timothée Chalamet. La lista dei vincitori - La corsa alla statuetta più importante del mondo cinema è appena iniziata ma già si profila come un duello ... ilgazzettino.it
Ai Golden Globes 2026 trionfa “Una battaglia dopo l’altra” e Chalamet in “Marty Supreme” - M olte conferme ( Una battaglia dopo l’altra, Timothée Chalamet) e poche sorprese in questa fin troppo sobria notte dei Golden Globes 2026. iodonna.it
Golden Globes 2026, chi ha vinto: Timothée Chalamet migliore attore. Premiati anche Teyana Taylor e Stellan Skarsgard - Dal miglior film ai migliori attori, ecco chi si è aggiudicato il Globo d'Oro nella cerimonia di Los Angeles. ilmessaggero.it
L'83esima edizione dei #GoldenGlobes ha decretato i vincitori dei premi cinematografici e televisivi assegnati dalla Hollywood Press Association. La stand-up comedian, scrittrice e conduttrice radiofonica statunitense Nikki Glaser ha presentato per la secon x.com
