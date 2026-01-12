Golden Globe il migliore è Chalamet

8.21 Pieno di premi al Golden Globe per Una battaglia dopo l'altra:miglior musical commedia, regia (Paul Thomas Anderson), migliore sceneggiatura,migliore attrice non protagonista (Teyana Taylor). Miglior film drammatico Hamnet di Chloé Zhao, con Jessie Buckley migliore protagonista nella categoria drammatica Migliore attore drammatico è Timothée Chalamet, finalmente premiato dopo 4 nomination di fila: "La vittoria più dolce", ha detto ricevendo il Globe. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

