Il riscatto di Timothée Chalamet passa dal ping pong ai Golden Globe 2026

Il percorso di Timothée Chalamet verso i Golden Globe 2026 si arricchisce di nuove sfide, passando dal semplice gioco del ping pong a ruoli complessi e sorprendenti. Dopo un anno di difficoltà, l’attore si presenta ora con un’interpretazione che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera, confermando la sua crescita artistica e la capacità di affrontare ruoli diversi con serietà e impegno.

Dopo il passo falso dello scorso anno, il Golden Globe arriva con il ruolo più pazzo della sua carriera. E rimette l'attore al centro della corsa agli Oscar. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

