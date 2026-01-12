Il riscatto di Timothée Chalamet passa dal ping pong ai Golden Globe 2026

Il percorso di Timothée Chalamet verso i Golden Globe 2026 si arricchisce di nuove sfide, passando dal semplice gioco del ping pong a ruoli complessi e sorprendenti. Dopo un anno di difficoltà, l’attore si presenta ora con un’interpretazione che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera, confermando la sua crescita artistica e la capacità di affrontare ruoli diversi con serietà e impegno.

