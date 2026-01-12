Timothée Chalamet ha raddoppiato il carico di Chrome Hearts e Timberland ai Golden Globe 2026

Timothée Chalamet ha recentemente incrementato la collaborazione con Chrome Hearts e Timberland al Golden Globe 2026. La sua scelta di abbigliamento riflette spesso un’equilibrata combinazione di stile e originalità, senza eccessi. La sua presenza sul red carpet, sempre curata nei dettagli, rappresenta un esempio di sobrietà e attenzione alle tendenze moda, mantenendo un approccio discreto ma distintivo.

Non si può mai sapere cosa indosserà l’attore Timothée Chalamet su un red carpet. Potrebbe sfoggiare in anteprima la collezione Tom Ford di Haider Ackermann, fare un cosplay da Bob Dylan (nello specifico, Dylan intorno al 2003, quando portava la frangia bionda), oppure presentarsi al Met Gala in tuta. I suoi outfit riescono spesso ad attirare, divertire o sedurre. Ai Golden Globe 2026 di questa sera, l’attore ha fatto tutte e tre le cose — e, naturalmente, ha anche conquistato il suo primo premio in assoluto come miglior attore alla cerimonia — con un outfit che qualsiasi hypebeast newyorkese che si rispetti avrebbe potuto apprezzare: un completo tre pezzi in velluto su misura di Chrome Hearts, infilato in un paio di stivali neri nati dalla collaborazione tra il marchio californiano dal gusto gotico e Timberland. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Timothée Chalamet ha raddoppiato il carico di Chrome Hearts e Timberland ai Golden Globe 2026 Leggi anche: Il riscatto di Timothée Chalamet passa dal ping pong ai Golden Globe 2026 Leggi anche: Timothée Chalamet vince ai Golden Globe 2026 e ringrazia Kylie Jenner: «Alla mia compagna, ti amo» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La grande lezione di Timothée Chalamet ai Golden Globes 2026: vincere è ancora più dolce se sai cos'è la sconfitta - Oltre al doveroso “I love you” a Kylie Jenner, l'attore di Marty Supreme ci ha regalato parole di grande saggezza ... vogue.it

