Golden Globe George Clooney saluta il pubblico parlando in francese

Durante la cerimonia dei Golden Globe, George Clooney ha sorpreso il pubblico salutando in francese mentre presentava i candidati al miglior film. Un momento spontaneo e piacevole, condiviso anche con il co-presentatore Don Cheadle, che si è unito alla simpatica gag. Un fuori programma che ha aggiunto un tocco di leggerezza alla serata, senza alterare la sobrietà dell’evento.

Simpatico fuori programma alla cerimonia dei Golden Globe, con George Clooney che ha salutato in francese mentre presentava scherzosamente i candidati al miglior film ai Golden Globes Sunday, mentre il co-presentatore Don Cheadle si univa al divertimento.

