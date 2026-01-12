george clooney risponde a trump e parla in francese ai golden globes 2026 dopo il cambio di cittadinanza

Durante i Golden Globes 2026, George Clooney ha sorpreso il pubblico, rispondendo a Donald Trump e parlando in francese, in seguito al suo cambio di cittadinanza. La cerimonia, tenutasi l’11 gennaio al Beverly Hilton, è stata caratterizzata da momenti di attenzione oltre le premiazioni, evidenziando un contesto in cui questioni di identità e comunicazione hanno avuto un ruolo centrale.

La serata degli 83esimi Golden Globe Awards, svoltasi l’11 gennaio 2026 al Beverly Hilton, ha offerto molto più del solito sfarzo cinematografico. Il protagonista assoluto, pur senza aver vinto la statuetta, è stato George Clooney. L’attore ha lasciato la platea a bocca aperta esordendo sul palco in una lingua insolita per lui: il francese. Con un impeccabile “ Bonsoir, mes amis “, Clooney ha ufficialmente celebrato davanti al mondo intero la sua nuova identità di cittadino della Repubblica Francese. La scelta di Clooney non è stata solo un vezzo artistico. Recentemente, un decreto ufficiale ha confermato che l’attore, la moglie Amal e i loro due gemelli hanno ottenuto la cittadinanza francese. 🔗 Leggi su Cultweb.it

