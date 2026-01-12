Golden Globe The Pitt tra i vincitori L’abbraccio di Noah Wyle con il collega di ER George Clooney

Durante i Golden Globe 2026, Noah Wyle e George Clooney sono stati protagonisti di un momento di affetto, ritrovandosi tra abbracci e sorrisi. I due attori, noti per la loro collaborazione in ER, hanno condiviso un gesto di amicizia che richiama il passato e il legame duraturo nel mondo dello spettacolo. Un’immagine che testimonia il valore delle relazioni nel corso degli anni nel panorama cinematografico e televisivo italiano e internazionale.

(Adnkronos) – Baci e abbracci tra Noah Wyle e George Clooney durante i Golden Globe 2026: i due attori si sono ritrovati a oltre trent'anni da 'E.R. – Medici in prima linea', la serie che li ha consacrati e che ha segnato un'intera generazione di spettatori. L'incontro tra i due ha suscitato entusiasmo e un'ondata .

Golden Globe, il creatore di "The Pitt" Gemmill: "In un mondo diviso cinema e tv possono unire" - ci unisca tutti non solo come pubblico, ma come comunità". repubblica.it

Quali serie tv hanno vinto ai Golden Globes 2026? Eccole tutte e dove vederle - The Pitt 1 da recuperare su NOW, The Studio su Apple Tv+, Adolescence su Netflix: dove vedere le serie che hanno vinto ai Golden Globes 2026. style.corriere.it

FOTO | Golden Globe, le immagini dei vincitori e del red carpet x.com

L'83esima edizione dei Golden Globes ha decretato i vincitori dei premi cinematografici e televisivi assegnati dalla Hollywood Press Association. La stand-up comedian, scrittrice e conduttrice radiofonica statunitense Nikki Glaser ha presentato per la secon - facebook.com facebook

