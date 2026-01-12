La Juventus ha aperto il suo incontro contro la Cremonese con un rapido uno-due, portandosi sul 2-0 dopo soli 15 minuti. Bremer e David hanno contribuito alla prima fase della partita con due gol che hanno caratterizzato l'inizio dello scontro allo Stadium. Un avvio deciso che potrebbe influenzare l’andamento dell’intera gara.

Gol Bremer e David, Juve Cremonese 2-0 dopo 15?: uno-due terrificante della squadra di Spalletti allo Stadium. Doppia rete in tre minuti. L’ Allianz Stadium è una bolgia già dai primi minuti del posticipo della 20ª giornata. La Juventus di Luciano Spalletti ha approcciato il match con una ferocia agonistica impressionante, mettendo alle corde la Cremonese e portandosi sul doppio vantaggio dopo appena un quarto d’ora. Un uno-due micidiale che sembra aver già indirizzato la sfida verso i binari bianconeri. 12? – Il vantaggio firmato Bremer. Il muro grigiorosso crolla al dodicesimo minuto, complice un episodio che premia l’intraprendenza juventina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Gol Bremer e David, Juve Cremonese 2-0 dopo 15?: uno-due terrificante della squadra di Spalletti allo Stadium – FOTO

