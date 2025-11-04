Con le tensioni crescenti tra gli Stati Uniti e il Venezuela, il presidente venezuelano Nicolás Maduro si gioca la carta della Russia. Se per il presidente americano, Donald Trump, il leader del Venezuela ha «i giorni contati», quest’ultimo ha voluto sottolineare che la cooperazione militare tra Caracas e Mosca «procede» e «continuerà in modo sereno e molto proficuo». I rapporti tra la Russia e il Venezuela. Maduro, nel ribadire la collaborazione sul fronte militare con Mosca, ha dichiarato che il governo venezuelano intrattiene «una comunicazione quotidiana e permanente» con il Cremlino riguardo a «molti temi in corso». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Maduro sfida gli Usa e punta su Putin: l’alleanza militare tra Venezuela e Russia preoccupa Washington