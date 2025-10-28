Gli Usa hanno cercato di convincere il pilota di Maduro a tradire il leader venezuelano | il piano segreto per dirottare l’aereo presidenziale

Un piano degno di un film di spionaggio, ma che, secondo fonti investigative citate dall’ Associated Press (Ap), sarebbe accaduto davvero. L’agente federale statunitense Edwin Lopez, ex membro dell’esercito e investigatore del Dipartimento per la Sicurezza Interna, avrebbe tentato di organizzare una missione segreta per catturare il presidente venezuelano Nicolás Maduro, accusato da Washington di narcotraffico e corruzione. L’idea era tanto audace quanto rischiosa: persuadere il pilota personale di Maduro, Bitner Villegas, a deviare di nascosto il jet presidenziale verso un territorio dove le autorità americane potessero arrestarlo. 🔗 Leggi su Open.online

