Gli Usa hanno cercato di convincere il pilota di Maduro a tradire il leader venezuelano | il piano segreto per dirottare l’aereo presidenziale

Un piano degno di un film di spionaggio, ma che, secondo fonti investigative citate dall’ Associated Press (Ap), sarebbe accaduto davvero. L’agente federale statunitense Edwin Lopez, ex membro dell’esercito e investigatore del Dipartimento per la Sicurezza Interna, avrebbe tentato di organizzare una missione segreta per catturare il presidente venezuelano Nicolás Maduro, accusato da Washington di narcotraffico e corruzione. L’idea era tanto audace quanto rischiosa: persuadere il pilota personale di Maduro, Bitner Villegas, a deviare di nascosto il jet presidenziale verso un territorio dove le autorità americane potessero arrestarlo. 🔗 Leggi su Open.online

Altri contenuti sullo stesso argomento

Secondo Bloomberg, durante l’incontro della scorsa settimana tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, l’inviato speciale Steve Witkoff avrebbe cercato di convincere il presidente ucraino ad accettare concessioni territoriali a Mosca per porre - facebook.com Vai su Facebook

«Gli Usa hanno cercato di convincere il pilota di Maduro a tradire il leader venezuelano»: il piano segreto per dirottare l’aereo presidenziale - Un agente federale, Edwin Lopez, avrebbe tentato di organizzare un’operazione segreta per catturare il presidente venezuelano, considerato vicino ai cartelli della droga e accusato di traffico di stup ... Segnala open.online