"Una città che da mesi lancia un allarme evidente, a cui l’amministrazione comunale non sta dando risposte adeguate". L’opposizione di centrodestra in Comune torna alla carica. Lo ha fatto più volte sul tema della sicurezza e criminalità, e ripete l’azione di nuovo con una conferenza stampa a cui hanno preso parte i consiglieri dei partiti di minoranza a Palazzo dei Priori: Nilo Arcudi, Paolo Befani, Chiara Calzoni, Elena Fruganti, Edoardo Gentili, Riccardo Mencaglia, Clara Pastorelli, Augusto Peltristo, Margherita Scoccia, Gianluca Tuteri, Leonardo Varasano e Nicola Volpi. Che citano i numeri su furti, rapine, denunce che nel 2024 sia in città che in provincia sono in netto peggioramento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sicurezza, l’amministrazione non sta dando risposte adeguate"