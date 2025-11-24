La forma della città | una conferenza su Pasolini e la tutela del patrimonio culturale
Martedì 2 dicembre alle ore 17,30 nell'Aula magna del Seminario vescovile in via Scalabrini 67 si terrà la conferenza "La forma della città. Pasolini e la tutela del patrimonio culturale". Parteciperanno Roberto Chiesi, direttore dell'Archivio Pasolini alla Cineteca di Bologna, e Raffaele Milani. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
