Gioielli lasciati per strada dai ladri | Chi li riconosce chiami i carabinieri
A Pasiano, lungo via Falzago, sono stati rinvenuti alcuni gioielli abbandonati a terra, presumibilmente lasciati dai ladri durante la fuga. Si invita chiunque riconosca i propri oggetti o abbia informazioni utili a contattare immediatamente i carabinieri. La segnalazione tempestiva può contribuire a restituire i beni ai legittimi proprietari e a supportare le indagini in corso.
Sono stati trovati a Pasiano alcuni gioielli abbandonati a terra dai ladri durante la fuga. è successo di via Falzago. I carabinieri, dopo aver recuperato la refurtiva, hanno scelto di contattare il sindaco di Marta Amadio in modo da aiutarli a individuare i legittimi proprietari. Dalle immagini. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
