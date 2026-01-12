Gioielli lasciati per strada dai ladri | Chi li riconosce chiami i carabinieri

A Pasiano, lungo via Falzago, sono stati rinvenuti alcuni gioielli abbandonati a terra, presumibilmente lasciati dai ladri durante la fuga. Si invita chiunque riconosca i propri oggetti o abbia informazioni utili a contattare immediatamente i carabinieri. La segnalazione tempestiva può contribuire a restituire i beni ai legittimi proprietari e a supportare le indagini in corso.

