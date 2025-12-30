Milano ecco le immagini della ragazza trovata morta in cortile L’appello dei Carabinieri | Chi la riconosce ci chiami

Ecco le immagini della ragazza trovata senza vita nel cortile di via Paruta, a Milano. I Carabinieri invitano chiunque riconosca la giovane a contattarli. La vittima, identificata tramite le telecamere di sorveglianza, indossava pantaloni blu, giubbotto, sneakers e aveva i capelli lunghi. L'appello mira a raccogliere informazioni utili per chiarire le circostanze del decesso.

Capelli lunghi, pantaloni blu, giubbotto, sneakers e sguardo rivolto verso il basso. Così appare in un video delle telecamere di sorveglianza la ragazza trovata senza vita nella mattinata di ieri, lunedì 29 gennaio, nel cortile di un condominio di via Paruta, nella periferia Est di Milano. I carabinieri della compagnia Porta Monforte e del nucleo investigativo hanno estrapolato l’immagine dai filmati delle telecamere della zona. D’intesa con la procura, hanno deciso di diffonderle ai media, nella speranza che qualcuno riconosca la donna e che possa fornire informazioni sulla sua identità. Una vittima ancora senza identità. 🔗 Leggi su Open.online

