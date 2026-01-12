Premiato ai Golden Globes per The Pitt Noah Wyle ha abbracciato affettuosamente l' amico e collega di ER George Clooney | il video

Noah Wyle, premiato ai Golden Globes per la serie The Pitt, ha condiviso un momento di affetto con George Clooney, suo collega in ER. La serie, già rinnovata per una terza stagione, ha ottenuto riconoscimenti importanti, rafforzando il suo successo. Questa vittoria rappresenta un traguardo significativo per il cast e la produzione, confermando l’apprezzamento del pubblico e della critica.

Non ha fatto in tempo a uscire la seconda stagione di The Pitt che già è stata annunciata una terza, e la notizia è arrivata con la celebrazione più bella: la vittoria ai Golden Globes 2026. Noah Wyle e George Clooney, la reunion ai Golden Globes. La serie HBO Max si è aggiudicata il premio per la Miglior serie televisiva drammatica ai Golden Globes 2026, domenica 11 gennaio, e prima della premiazione è andata in scena una storica reunion: il protagonista Noah Wyle ha abbracciato e baciato sulla guancia il suo collega di E.R, George Clooney, mentre saliva sul palco per unirsi allo showrunner R. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Premiato ai Golden Globes per The Pitt, Noah Wyle ha abbracciato affettuosamente l'amico e collega di ER, George Clooney: il video Leggi anche: Golden Globe, The Pitt tra i vincitori. L’abbraccio di Noah Wyle con il collega di ER George Clooney Leggi anche: Golden Globes 2026, Noah Wyle abbraccia George Clooney dopo il trionfo di The Pitt "Chi è il miglior dottore?" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Golden Globes 2026, ecco chi ha vinto: tutti i premi da The Pitt a Timothée Chalamet. FOTO; Golden Globes 2026, 'Una battaglia dopo l'altra' pronto a vincere un premio dopo l'altro; Golden Globes 2026, i vincitori e le sorprese della serata; Sarah Jessica Parker ai Golden Globes 2026 ritira il premio alla carriera: sul red carpet con il figlio James Wilkie, il marito e il cast di Sex & The City. Golden Globes: miglior serie tv "The Pitt". Tutti i vincitori per ogni categoria - Nel nome del figlio”, una rivisitazione emotiva della storia personale di William Shakespeare, ha vinto il Golden Globe come miglior film drammatico. affaritaliani.it

