Golden Globes 2026 Noah Wyle abbraccia George Clooney dopo il trionfo di The Pitt Chi è il miglior dottore?

Durante i Golden Globes 2026, Noah Wyle e George Clooney si sono incontrati per congratularsi dopo il successo della nuova serie di Wyle, premiata come miglior serie drammatica. I due attori, noti per il loro ruolo in ER, hanno condiviso un momento di riconoscimento reciproco, sottolineando l'importanza del loro lavoro nel panorama televisivo. Un evento che mette in evidenza il continuo apprezzamento per le storie e i personaggi che hanno segnato la carriera di entrambi.

Le due star di ER celebrano il trionfo della nuova serie di Noah Wyle, che si è portata a casa due statuette tra quella per miglior serie drammatica. Baci e abbracci tra il dottor Ross e il dottor Carter. Noah Wyle, premiato ai Golden Globes 2026 come miglior attore per la medical series The Pitt, ha festeggiato la duplice vittoria dello show, premiato anche come miglior serie drammatica, abbracciando e baciando il collega George Clooney, con cui per anni ha condiviso il set di E.R. Medici in prima linea. "Sono stato molto fortunato nella mia vita. Sono cresciuto in una famiglia che dava grande importanza all'arte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Golden Globes 2026, Noah Wyle abbraccia George Clooney dopo il trionfo di The Pitt "Chi è il miglior dottore?" Leggi anche: George Clooney “risponde” a Trump e parla in francese ai Golden Globes 2026 dopo il cambio di cittadinanza Leggi anche: Golden Globes 2026, annunciati i presentatori: da George Clooney e Julia Roberts a Macaulay Culkin La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Golden Globes 2026, Noah Wyle abbraccia George Clooney dopo il trionfo di The Pitt Chi è il miglior dottore?; Golden Globes 2026, 'Una battaglia dopo l'altra' pronto a vincere un premio dopo l'altro; Da Timothée Chalamet a Una battaglia dopo l'altra: tutti i vincitori dei Golden Globes 2026; I vincitori dei Golden Globes 2026 per i film e le serie tv: l'elenco completo. Golden Globes 2026, Noah Wyle abbraccia George Clooney dopo il trionfo di The Pitt "Chi è il miglior dottore?" - Le due star di ER celebrano il trionfo della nuova serie di Noah Wyle, che si è portata a casa due statuette tra quella per miglior serie drammatica. movieplayer.it

Golden Globes 2026: la lista completa dei vincitori, da Adolescence a Una battaglia dopo l'altra - Ecco l'elenco completo dei vincitori dei Golden Globes 2026, da Paul Thomas Anderson con Una battaglia dopo l'altra a Adolescence, la miniserie Netflix che si è portata a casa ben quattro statuette ... movieplayer.it

Ai Golden Globes 2026 trionfa “Una battaglia dopo l’altra” e Chalamet in “Marty Supreme” - M olte conferme ( Una battaglia dopo l’altra, Timothée Chalamet) e poche sorprese in questa fin troppo sobria notte dei Golden Globes 2026. iodonna.it

Serie tv in continuità con gli Emmy, cinema già proiettato verso gli Oscar e una sola vera novità: l’ingresso del podcast tra le categorie premiate. Come sono andati i Golden Globes 2026 x.com

Amal Clooney Diva ai Golden Globes 2026: il look con l'abito drapé e i luminosi orecchini a cascata firmati Cartier https://vogueitalia.visitlink.me/uh8Rwh - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.