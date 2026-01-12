Il Genoa supera il Cagliari 3-0 al Ferraris, portandosi a 19 punti in classifica. La vittoria rappresenta un passo importante per la squadra di De Rossi, che dimostra di saper gestire le partite decisive. Il risultato evidenzia un miglioramento nel rendimento e nella capacità di affrontare le sfide più impegnative, contribuendo a rafforzare la posizione in campionato.

Il Ferraris ritrova il rumore giusto nel momento che conta. Il Genoa batte il Cagliari 3-0, sale a quota 19 punti e soprattutto manda un segnale netto: la squadra di Daniele De Rossi sta imparando a vincere le partite che pesano. Il risultato prende forma nella ripresa, ma la partita racconta molto di più di un punteggio largo. Il Genoa colpisce, poi soffre. E non crolla. L’avvio è quello che De Rossi chiede da settimane: intensità, aggressività, attacco diretto alla porta. Il gol che apre la serata arriva presto ed è figlio di un errore avversario, ma anche di un attaccante che vive un momento di fiducia piena. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Genoa, tris al Cagliari e aggancio a quota 19: al Ferraris cambia l’aria

Leggi anche: Genoa Inter, Ferraris verso il sold out: superata quota 30mila spettatori

Leggi anche: Genoa-Pisa, rimpianti rossoblù: finisce 1-1 al Ferraris

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La Juve risponde alla Roma, tris al Sassuolo e aggancio al quarto posto.

Genoa – Cagliari 3-0, cronaca e highlights: Tris di De Rossi per rilanciare i Grifoni! – VIDEO - 0, cronaca e highlights: Colombo ne fa un altro, Frendrup e Ostigard la chiudono con un tris! generationsport.it