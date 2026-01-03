Genoa-Pisa rimpianti rossoblù | finisce 1-1 al Ferraris

Il match tra Genoa e Pisa termina con un pareggio 1-1 al Ferraris. La gara, valida per la zona salvezza, ha visto i rossoblù protagonisti ma penalizzati da un errore che ha impedito loro di ottenere i tre punti. Un risultato che lascia spazio a considerazioni e riflessioni per entrambe le squadre in vista delle prossime partite di campionato.

Il Ferraris non consegna il verdetto che il Genoa cercava. Uno scontro diretto da salvezza finisce 1-1 e lascia più rimpianti che certezze ai rossoblù, protagonisti per larghi tratti ma puniti da un errore che pesa come una sconfitta. Il Pisa, penultimo e costretto a inseguire, incassa il punto come ossigeno puro. Un Genoa dominante, poi l'episodio che cambia tutto. Il Genoa parte con personalità, prende campo e indirizza subito la gara. Al 15' è Lorenzo Colombo a rompere l'equilibrio con una conclusione potente e precisa da fuori area: un gol che fotografa l'inerzia del primo tempo e premia un avvio aggressivo.

