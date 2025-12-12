Genoa Inter Ferraris verso il sold out | superata quota 30mila spettatori

Il match tra Genoa e Inter al Ferraris si avvicina, con i tifosi rossoblù pronti a sostenere la squadra in un atmosfera calda e appassionata. La gara promette di essere un evento di grande entusiasmo, con il pubblico che ha già superato i 30.000 spettatori, confermando l'importanza di questa sfida di Serie A.

De Rossi: “Contro l’Inter voglio un Genoa perfetto per vivere una serata magica” - L'allenatore rossoblù spera nell'impresa con l’Inter: "A volte il più debole batte il più forte". ilsecoloxix.it

