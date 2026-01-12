Genoa-Cagliari 3-0 scatto salvezza per De Rossi

Il Genoa ha conquistato una vittoria importante battendo il Cagliari 3-0 nel match di posticipo della ventesima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Ferraris' di Genova. La partita si è svolta lunedì 12 gennaio, contribuendo a un possibile scatto verso la salvezza per i rossoblù.

(Adnkronos) – Il Genoa batte 3-0 il Cagliari nel posticipo della ventesima giornata di Serie A, allo stadio 'Ferraris' di Genova, oggi lunedì 12 gennaio. Per i padroni di casa a segno Colombo al 7', Frendrup al 75' e Ostigard al 78'. Vero e proprio scatto salvezza per la squadra di De Rossi, dopo il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

