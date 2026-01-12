scatto salvezza genoa cagliari battuto 3 0

Il Genoa ottiene una vittoria importante contro il Cagliari con un punteggio di 3-0. Colombo, Frendrup e Ostigard sono gli autori delle reti che contribuiscono alla conquista dei tre punti. Con questa prestazione, il Grifone rafforza le proprie possibilità di salvezza, dimostrando un miglioramento rispetto alle recenti partite stagionali.

Colombo, Frendrup e Ostigard firmano il successo del Grifone GENOVA - Scatto salvezza per il miglior Genoa della stagione. Al Ferraris, quattro giorni dopo la vittoria sfiorata col Milan a San Siro con tanto di rigore sbagliato allo scadere da Stanciu, la squadra di De Rossi vince 3-0 lo scontro dir.

