mario lenti fa piangere gemma galgani a ued lite di fuoco tra sara e marco

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, il 18 dicembre, si sono vissuti momenti intensi e carichi di emozione. Tra lacrime e scontri, il confronto tra Mario Lenti e Gemma Galgani ha catturato l’attenzione, mentre Sara e Marco hanno dato vita a una lite di fuoco. Un episodio che ha lasciato il pubblico senza parole, tra colpi di scena e sentimenti a fior di pelle.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 18 dicembre, c’è stato un momento molto toccante per Gemma Galgani. Sara Gaudenzi, invece, ha avuto uno scontro molto acceso con Marco Veneselli. Momento toccante per Gemma Galgani a Uomini e Donne. La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con Gemma Galgani, la quale ha fatto “strage” di corteggiatori. La dama stava frequentando sia Antonio sia Roberto, ma le cose sono degenerate con entrambi, sta di fatto che la torinese ha deciso di mandare via entrambi i cavalieri. Gli opinionisti hanno un po’ attaccato la donna, accusandola di essersi appigliata a pretesti futili per liquidare i due protagonisti, invece che dire la verità, ovvero, che non è abbastanza interessata a loro. 🔗 Leggi su Tutto.tv

