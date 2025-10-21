Strage di piazza della Loggia processo a ostacoli | il giudice Spanò vicino al trasferimento a Milano

Brescia – L’11 settembre scorso l’udienza era stata rinviata al 20 ottobre, cioè ieri, per malattia del presidente. Ma ieri l’udienza è stata aggiornata nuovamente, stavolta a fine mese (il 30 ottobre). La storia infinita del processo per la strage di piazza Loggia, iniziato il 9 febbraio 2024, celebrato a oltre 50 anni dai fatti, e finalmente entrato nel vivo prima dell’estate a dispetto di un iter a dir poco accidentato, prosegue. Di ostacolo in ostacolo. Ieri il rinvio è stato dettato da un problema tecnico, ovvero la fitta agenda del presidente della prima Corte d’Assise Roberto Spanò, il quale questa settimana aveva calendarizzato due processi con detenuti con misure cautelari in scadenza, dunque inderogabili, e non avrebbe potuto celebrarne un terzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Strage di piazza della Loggia, processo a ostacoli: il giudice Spanò vicino al trasferimento a Milano

