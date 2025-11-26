Arezzo furto in gioielleria in via Spinello | identificato il ladro grazie alle telecamere

Questa mattina un uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è entrato nella gioielleria di via Spinello ad Arezzo fingendosi interessato all’acquisto di una collana. Mentre il titolare stava recuperando altri modelli dagli scaffali, il finto cliente ha afferrato una collana esposta ed è fuggito. Le immagini della videosorveglianza hanno permesso alla questura di Arezzo di identificarlo rapidamente e denunciarlo per furto aggravato. La collana sottratta non è stata per ora ritrovata. Per la gioielleria non è il primo episodio: a settembre i carabinieri avevano sventato un tentativo di rapina, e lo stesso uomo aveva già colpito nel negozio ad aprile. 🔗 Leggi su Lortica.it

