Fuoco appiccato a rifiuti di varia natura in via Calliope | 38enne identificato e denunciato

Durante un pattugliamento notturno, la polizia locale ha individuato e denunciato un uomo di 38 anni per aver appiccato un incendio di rifiuti vari in via Calliope. L’area, recentemente bonificata dopo anni di abbandono illecito, è stata preservata grazie all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno evitato ulteriori danni ambientali e garantito il rispetto delle normative sulla gestione dei rifiuti.

