Ha appiccato il fuoco che ha distrutto un uliveto | denunciato bracciante agricolo

Un bracciante agricolo di Sciacca è stato denunciato dalla polizia con l’accusa di aver appiccato un incendio doloso che ha distrutto un uliveto. L’indagine ha confermato la natura intenzionale del gesto, portando alla denuncia presso la Procura della Repubblica. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le normative sulla tutela ambientale e la sicurezza nel settore agricolo.

Incendio doloso. È per questa ipotesi di reato che un bracciante agricolo di Sciacca è stato denunciato, alla Procura della Repubblica, dalla polizia. Sarebbe stato lui ad appiccare le fiamme a un cumulo di sterpaglie, fuoco che s'è ben presto esteso all'attiguo, grosso, uliveto e alle palme.

