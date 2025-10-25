Abbatte un palo dell’illuminazione e si allontana | rintracciato e sanzionato dalla polizia locale

Lecceprima.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VEGLIE – Dopo aver urtato e piegato un palo dellilluminazione pubblica si è allontanato dal luogo dell’incidente senza segnalare l’accaduto. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi in via Madonna dei Greci a Veglie e dopo l’impatto tra l’autovettura e il palo della luce, quest’ultimo si è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

