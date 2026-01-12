Fucecchio di corto muso Basta Fiorini per sognare
Fucecchio di corto muso, un risultato che permette ai biancorossi di sperare. La vittoria contro Massese, con un gol di Fiorini, evidenzia l’impegno della squadra. La partita si è conclusa 1-0, con sostituzioni strategiche e una prestazione determinata. Un successo importante per Fucecchio in vista delle prossime sfide, mantenendo vive le speranze di miglioramento in campionato.
FUCECCHIO 1 MASSESE 0 FUCECCHIO: Del Bino, Iommazzo, Cioni, Usai, Malanchi, Goretti, Lamberta (53’ Pieri), Melani, Fiorini (89’ Agostini), Badalassi (76’ Guerrucci), Cristodaro (62’ Arapi). A disp.: Rocchi, Berhoxha, Compagnucci, Gjoni, Nuti. All.: Menichetti MASSESE: Gatti, Lucaccini, Bechini, Biagi, Bigini (46’ Zagarese), Iurato, Mapelli (46’ Grasso), Marchini (46’ Ndiaye), Buffa, Bertipagani (88’ Lasagna), Centonze (78’ Caddeo). A disp.: Barsottini, Lacombe, Ricci, Vazio. All.: Marselli Arbitro: Marchi di Siena Reti: 6’ Fiorini FUCECCHIO – Basta una rete del solito Fiorini (nella foto) - sesto centro stagionale - al Fucecchio per regolare la Massese nella sfida del ‘ Corsini ’: una partita sbloccata dopo appena 6 minuti, grazie a una fulminea ripartenza dei padroni di casa che colgono impreparati i difensori apuani, conclusasi con la zampata del centravanti bianconero su bel suggerimento di Lamberta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
