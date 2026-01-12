Fucecchio di corto muso Basta Fiorini per sognare

Da lanazione.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fucecchio di corto muso, un risultato che permette ai biancorossi di sperare. La vittoria contro Massese, con un gol di Fiorini, evidenzia l’impegno della squadra. La partita si è conclusa 1-0, con sostituzioni strategiche e una prestazione determinata. Un successo importante per Fucecchio in vista delle prossime sfide, mantenendo vive le speranze di miglioramento in campionato.

FUCECCHIO 1 MASSESE 0 FUCECCHIO: Del Bino, Iommazzo, Cioni, Usai, Malanchi, Goretti, Lamberta (53’ Pieri), Melani, Fiorini (89’ Agostini), Badalassi (76’ Guerrucci), Cristodaro (62’ Arapi). A disp.: Rocchi, Berhoxha, Compagnucci, Gjoni, Nuti. All.: Menichetti MASSESE: Gatti, Lucaccini, Bechini, Biagi, Bigini (46’ Zagarese), Iurato, Mapelli (46’ Grasso), Marchini (46’ Ndiaye), Buffa, Bertipagani (88’ Lasagna), Centonze (78’ Caddeo). A disp.: Barsottini, Lacombe, Ricci, Vazio. All.: Marselli Arbitro: Marchi di Siena Reti: 6’ Fiorini FUCECCHIO – Basta una rete del solito Fiorini (nella foto) - sesto centro stagionale - al Fucecchio per regolare la Massese nella sfida del ‘ Corsini ’: una partita sbloccata dopo appena 6 minuti, grazie a una fulminea ripartenza dei padroni di casa che colgono impreparati i difensori apuani, conclusasi con la zampata del centravanti bianconero su bel suggerimento di Lamberta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

fucecchio di corto muso basta fiorini per sognare

© Lanazione.it - Fucecchio di corto muso. Basta Fiorini per sognare

Leggi anche: Corto muso Pistoiese. Il Tropical mette i brividi. Basta un guizzo di Russo

Leggi anche: Ad Allegri basta mezzo Leao per andare in testa alla classifica: l’apoteosi del corto muso

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fucecchio di corto muso. Basta Fiorini per sognare.

fucecchio corto muso bastaFucecchio di corto muso. Basta Fiorini per sognare - FUCECCHIO 1 MASSESE 0 FUCECCHIO: Del Bino, Iommazzo, Cioni, Usai, Malanchi, Goretti, Lamberta (53’ Pieri), Melani, Fiorini (89’ Agostini), Badalassi (76’ Guerrucci), Cristodaro ... lanazione.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.