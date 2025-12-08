Corto muso Pistoiese Il Tropical mette i brividi Basta un guizzo di Russo

TROPICAL PISTOIESE. TROPICAL (4-3-3): Pollini; Pungelli, Cannino, Rossi (29’ st Moricoli), Riccardi; Bellavista, Pasquini (13’ st Malo), Danieli; Carnesecchi (29’ st Enchisi), Pacchioni, Barbatosta. A disp. De Gori, Bartoli, Anastasi, Omokaro, Brisku, Franco. All. Scardovi.. PISTOIESE (3-5-2): Giuliani; Cuomo, Gennari, Venturini; Kharmoud (29’ st Accardi), Alluci (40’ st Boschetti), Biagi, Maldonado (46’ st Sciortino), Pellegrino; Russo (34’ st Pinzauti), Montalto (21’ st Diallo). A disp. Arlanch, Bastianelli, Brugognone, Costa Pisani. All. Andreucci.. Arbitro: Decimo di Napoli.. Rete: 2’ st Russo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

