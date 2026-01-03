Ad Allegri basta mezzo Leao per andare in testa alla classifica | l’apoteosi del corto muso

In un campionato sempre più equilibrato, Allegri dimostra come una singola prestazione possa fare la differenza. Con metà Leao, la sua squadra si posiziona in testa alla classifica, confermando l'efficacia delle scelte tattiche e la forza del gruppo. Questa dinamica sottolinea l'importanza del lavoro di squadra e della strategia, spesso determinanti nel calcio di oggi. Un esempio di come anche un gesto possa cambiare le sorti di una stagione.

Se Allegri, per ipotesi, dovesse riuscire a vincere lo scudetto con questa squadra, non avrebbe altra strada che quella del ritiro. Sarebbe un’impresa titanica modello Leicester. Il Milan ha vinto a Cagliari con Leao al 50%, senza Pulisic (entrato solo nel finale). Il portoghese è riuscito comunque a segnare il gol decisivo su assist di Rabiot uno dei due calciatori che Allegri non toglie mai dal campo. L’altro è Modric che non giocò la semifinale di Supercoppa contro il Napoli (fatevi una domanda e datevi una risposta). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

L'imprescindibile Rabiot: con lui in campo è tutto un altro Milan, un solo goal incassato in sei partite.

Milan, Allegri punge Leao: “A sinistra si addormenta”. E sulla quota scudetto… - Prosegue l'analisi: "Nel primo tempo abbiamo preso tre tiri in un minuto, poi è passato stando ordinati. tuttosport.com